Salerno: inchiesta sulla movida, revocati i domiciliari a 4 indagati

Revocati i domiciliari per quattro degli indagati principali dell’inchiesta sulla movida a Salerno e che vede coinvolti imprenditori nel settore della ristorazione e dei locali pubblici. Si attenuano la misure nei confronti di Domenico Zeno, Enzo Bove, Massimo Sileo e Enzo Casciello. Permane l’obbligo di firma per i quattro. Il processo, sul presunto riciclaggio, intestazioni fittizie ed altri reati, nel mondo del by night, si terrà a giugno