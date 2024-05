Ave Gratia Plena Minor, il Comune pubblica l’ennesimo avviso

Mentre il regolamento per la gestione dei beni comunali resta nel cassetto dell’assessore alle Trasparenza Claudio Tringali, il Comune cerca di fare incassi ma la strada è tutta in salita. Ad oggi, infatti, l’amministrazione Napoli registra una difficoltà per la concessione in uso dell’immobile Ave Gratia Plena Minor, il complesso immobiliare di via Dei Canali sul quale grava un vincolo culturale in quanto dichiarato di importante interesse archeologico dal Ministero per i beni culturali ed ambientali – Soprintendenza Archeologica di Salerno. L’immobile è rientrato nella disponibilità dell’Ente dal 15 novembre 2021 e, da allora, è stato oggetto di avvisi di evidenza pubblica finalizzati alla sua valorizzazione, tutte andate deserte. “È interesse dell’Amministrazione garantire la fruizione del bene di cui si discute alla collettività anche mediante la concessione dello stesso per manifestazioni culturali di varia natura tenuto presente che i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela”, si legge nella delibera di giunta in cui si evidenzia che attualmente, è possibile fruire dei soli spazi esterni, quali ingresso, cortile, porticato del complesso immobiliare. Il Comune ha dunque valutato, per i mesi da maggio a settembre del 2024, la possibilità da parte di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale di chiedere la concessione di utilizzo dell’immobile per svolgere vari tipi di manifestazioni a carattere culturale, attraverso un avviso pubblico, per circa 80 euro al giorno, con un periodo minimo d’ uso di giorni 3, restando a carico dei richiedenti la pulizia, l’allestimento e lo sgombero – nei termini del periodo di concessione – nonchè l’approvvigionamento delle necessarie utenze e servizi essendo l’immobile attualmente scollegato alle reti idriche ed elettrica. Insomma, in uno stato di abbandono totale. er.no