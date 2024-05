Salernitana, ora battere il Verona

di Fabio Setta

SALERNO – Battere l’Hellas Verona per evitare il record negativo assoluto di squadra peggiore della serie A a 20 squadre. Dopo quattro sconfitte consecutive, la Salernitana muove la propria triste classifica, collezionando il quarto punto del girone di ritorno. La squadra granata adesso è a meno 2 dal Pescara che con 18 punti nel 2016/17 ha il record negativo di punti relativamente alla Serie A a 20 squadre. La squadra granata non vince dalla penultima giornata del girone di andata. La Salernitana non ha ancora vinto una gara nel 2024, unica squadra ad avere questo record nei migliori campionati europei. La Salernitana non vince da ben 18 partite, ovvero dalla trasferta di Verona nello scorso dicembre, alla penultima del girone di andata. Striscia negativa record per la Salernitana mentre Colantuono non vince un match sulla panchina della Salernitana dalla trasferta di Verona del gennaio 2021 a cui sono seguite quindi sette sconfitte e quattro pareggi. Per la prima volta nella gestione Colantuono la Salernitana ha subito meno di due gol. Merito anche di un pizzico di buona sorte. La Juventus ha colpito tre legni in uno stesso match di Serie A per la prima volta dal 12 marzo 2023 (tre vs Sampdoria anche in quel caso). Di contro per l’ennesima volta in stagione non è riuscita a tenere la porta inviolata. In tutto il torneo è accaduto solo due volte, record negativo in questo torneo, mentre solo in otto gare ha subito solo un gol. Inoltre la Salernitana è la squadra che ha subito più gol sia nei primi 15 minuti di gioco (13) sia nell’ultimo quarto d’ora di partita (26). Quello sul campo della Juventus è l’ottavo punto lontano dall’Arechi: solo il Frosinone lontano da casa ha fatto peggio. Prima rete stagionale per Pierozzi e primo gol in Serie A per il difensore ex Fiorentina. Peraltro, Pierozzi è il primo giocatore della Salernitana a segnare la sua prima rete in Serie A contro la Juventus. Sono 28 in tutto i gol granata, solo l’Empoli con 26 ha segnato meno. Due punti in sette gare è lo score di Colantuono (media 0,28), un punto in cinque partite quello di Liverani (media 0.2), mentre Sousa ha salutato con tre punti in 8 gare (media 0,37). La miglior media è quella di Inzaghi che ha raccolto dieci punti in sedici gare (media 0,6). Junior Sambia supererebbe il numero di gare disputate dal primo minuto nello scorso campionato di Serie A (otto). Toma Basic ha collezionato 13 presenze da titolare eguagliando il numero di partite da titolare collezionate con la Lazio tra il 2021/22 (quattro) e il 2022/23 (nove). Presenza numero 79, come Gyomber, con la maglia granata in A per Kastanos: meglio di lui solo Coulibaly con 92. Allegri non ha mai perso contro la Salernitana in A, grazie a quattro vittorie e due pareggi, sempre sulla panchina della Juventus, mentre per Colantuono è il primo pareggio contro la Juventus dopo due vittorie e ben undici sconfitte. Per la Salernitana è il secondo pareggio, peraltro consecutivo e sempre subito in rimonta nel recupero, sul campo della Juventus. Il bilancio si completa con tre vittorie bianconere.