Scafati. In consiglio comunale bilancio di previsione contestato dalla minoranza

Polemiche sull’approvazione del bilancio di previsione a Scafati in consiglio comunale. Il consigliere di minoranza Francesco Carotenuto di Scafati Arancione, non è tenero di commenti all’approvazione del previsionale da parte della maggioranza Aliberti. Il suo intervento nelle assise è lapidario. “Debiti fuori bilancio impressionante, contenzioso con il consorzio delle farmacie, canoni cimiteriali non aggiornati, canoni di locazione per l’edilizia pubblica non aggiornati, evasione tributaria alle stelle, debiti sull’area pip ancora una grande incognita. Poi mettiamoci le scelte politiche: subordinare per esempio la manutenzione delle scuole all’incasso delle licenze edilizie o gestire l’Acse come terra di conquista”. Non è mancata la stoccata sulla gestione esterna delle tasse comunali. “Il dietro front sull’esternalizzazione dei tributi dopo aver addirittura votato un atto di indirizzo qualche mese fa. Il dietro front sulle farmacie. Insomma tutto ed il contrario di tutto”. Il gruppo Scafati Arancione ha inoltre aggiunto: “Poi il dato politico: dopo 8 mesi già 3 consiglieri comunali non si presentano al voto del bilancio di previsione. Questa è la foto di questo primo bilancio di previsione dell’amministrazione Aliberti. In tutto questo lo spettro del dissesto finanziario sulla testa”. Il sindaco sul bilancio di previsione ha affermato: “Abbiamo dialogato, abbiamo ragionato ci siamo confrontati, il bilancio è stato discusso in circa trenta commissioni consiliari. Voglio ringraziare tutti per il lavoro svolto e chi era presente dimostrando grande senso di responsabilità e amore per questa Città con il suo voto a favore. Volevo fosse un bilancio democratico e condiviso, per questo tutti gli argomenti sono stati inviati alla minoranza con gli allegati in tempo per essere letti, garantendo la massima partecipazione alla sua approvazione”. g.c.