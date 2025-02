Scafati. Consorzio farmaceutico, controllo ai bilanci

Con delibera di Giunta N° 77 del

25/02/2025 è stata approvata la “Proposizione ATP ex art. 696 bis,

c.p.c. dinanzi al Tribunale di Salerno” . Un’azione importante che

ha lo scopo di chiarire le anomalie riscontrate nei bilanci del CFI, da

quanto si apprende a mezzo stampa, procedendo a tutti gli atti

necessari per la proposizione dell’accertamento tecnico preventivo

necessario e propedeutico alla vendita delle dette farmacie così come

stabilito nel Piano di Riequilibrio.

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “La proposizione

dell’accertamento tecnico preventivo costituisce uno strumento

necessario per la definizione del valore da attribuire alle farmacie,

considerata la mancata trasmissione della documentazione richiesta

dall’Ente al CFI: la determinazione degli utili o delle perdite,

nonché del ristoro dovuto al CFI effettuata da un soggetto terzo. Un

presupposto indispensabile per determinare il valore delle farmacie,

per definire i rapporti con il CFI avviando quanto necessario per

rispettare quanto stabilito dalla Corte dei Conti nel Piano di

Riequilibrio”.

L’Assessore all’Avvocatura e Contenzioso, Diego Chirico: “Dopo

una serie di pareri e tavoli tecnici tra politica, professionisti e

funzionari dell’Ente, abbiamo finalmente affidato incarico ai nostri

legali affinché ricorrano nei confronti del Consorzio Farmaceutico

Intercomunale per mettere un punto decisivo, attraverso un soggetto

terzo ed imparziale, sulla quantificazione delle somme dovute o non dal

Comune di Scafati per la gestione a dir poco torbida delle nostre 5

farmacie da parte del Consorzio.

Ricordiamo che il CFI è in questo momento storico, da quello che si

apprende dai giornali, oggetto di indagini da parte della Procura della

Repubblica. Il Comune di Scafati, per quanto riguarda la propria

posizione vuole fare luce sulla correttezza dei bilanci delle proprie

farmacie e sulla quantificazione di ogni singolo punto vendita in modo

da poter procedere velocemente alla vendita, così come indicato nel

DUP approvato e nel Piano di riequilibrio omologato dalla Corte dei

Conti”.