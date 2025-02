Costa, Fico candidato naturale M5s

“Per me Roberto Fico e’ il candidato naturale del M5s, se toccasse al Movimento esprimere il nome per le Regionali. Fico ha la sua storia e la sua autorevolezza, poi e’ chiaro che si deve pronunciare un tavolo che deve andare da Avs fino ai Moderati, tutti insieme”. Cosi’ il vice presidente della Camera, Sergio Costa, parlando a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti della Campania. Fico e Costa sono due dei possibili candidati del centrosinistra per l’appuntamento elettorale in programma a fine 2025. L’ex ministro dell’Ambiente ha incrociato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario l’attuale presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con il quale ha rimarcato di avere ottimi rapporti istituzionali. I due si sono salutati all’arrivo e sono seduti entrambi in prima fila nella sala di Villa Pignatelli. “Tra di noi – assicura Costa – c’e’ un rapporto molto cordiale, che nasce dai tempi in cui lui era il sindaco di Salerno e io il comandante della Forestale e poi dei carabinieri”. In tema di Regionali, Costa auspica che il centrosinistra possa presentarsi unito a questo appuntamento, “da Avs fino ai Moderati, perche’ questo non serve solo alla Regione, ma anche per le politiche del 2027. Altrimenti – conclude – se iniziamo a dividerci, l’attuale destra, che non e’ il centrodestra, governera’ per trent’anni”.