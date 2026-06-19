Scafati, alle 18.30 si marcia per lo Scarlato - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Scafati. carotenuto: Acse, costi interinali eccessivi
Scafati, alle 18.30 si marcia per lo Scarlato
Distretti Sanitari, anche la Comunità Montana vota a favore
Eboli, i “miracoli” di Neurologia
Provincia scafati

Scafati, alle 18.30 si marcia per lo Scarlato

  • Giugno 19, 2026
  • 0
  • 102
  • 2 Min Read
Scafati, alle 18.30 si marcia per lo Scarlato

Scafati. Il giorno è arrivato. Si marcia per l’ospedale Mauro Scar,lato. Attesi a migliaia al raduno fissato per stasera (ore 18,30) in piazza Vittorio Veneto per raggiungere tutti insieme il nosocomio cittadino inefficiente da 15 anni. Attesi associazioni, cittadini e sindaci sia dell’Agro che dei Paesi Vesuviani. A guidare il corteo sarà il primo cittadino Pasquale Aliberti che fino a ieri sera ha rinnovato l’invito per una grande mobilitazione cittadina a difesa dell’ospedale “Mauro Scarlato” e mantenere alta l’attenzione rispetto agli obiettivi di cui si discusso con la direzione generale dell’Asl”. Quella dell’ospedale non è una questione politica. Non ha colori, appartenenze o ideologie. È una battaglia che riguarda tutti, perché riguarda il diritto alla salute di ogni cittadino”, ha detto Aliberti. “Per questo è importante continuare a far sentire la nostra voce e dimostrare, ancora una volta, che la comunità di Scafati è unita quando si tratta di difendere un presidio fondamentale per il territorio”. A sostenere la manifestazione ci sono anche i ragazzi del Centro Raggio di Sole, che hanno voluto far sentire la loro vicinanza a questa iniziativa. Ma non mancano le critiche che arrivano dai banchi dell”opposizione “il sindaco di Scafati conosce molto bene la storia dell’ospedale di Scafati perché quando nel 2011 ci veniva chiusa e alcuni di noi manifestavano e protestavano anche in maniera forte e dura, finanche occupando i binari della Circumvesuviana e mettendo letteralmente le tende all’interno della struttura, la sua amministrazione non solo era complice e connivente ma la sua consorte era consigliera regionale di maggioranza e non ha mosso un solo dito quando in quell’occasione la struttura ci venne privata”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013