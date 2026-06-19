Scafati, alle 18.30 si marcia per lo Scarlato

Scafati. Il giorno è arrivato. Si marcia per l’ospedale Mauro Scar,lato. Attesi a migliaia al raduno fissato per stasera (ore 18,30) in piazza Vittorio Veneto per raggiungere tutti insieme il nosocomio cittadino inefficiente da 15 anni. Attesi associazioni, cittadini e sindaci sia dell’Agro che dei Paesi Vesuviani. A guidare il corteo sarà il primo cittadino Pasquale Aliberti che fino a ieri sera ha rinnovato l’invito per una grande mobilitazione cittadina a difesa dell’ospedale “Mauro Scarlato” e mantenere alta l’attenzione rispetto agli obiettivi di cui si discusso con la direzione generale dell’Asl”. Quella dell’ospedale non è una questione politica. Non ha colori, appartenenze o ideologie. È una battaglia che riguarda tutti, perché riguarda il diritto alla salute di ogni cittadino”, ha detto Aliberti. “Per questo è importante continuare a far sentire la nostra voce e dimostrare, ancora una volta, che la comunità di Scafati è unita quando si tratta di difendere un presidio fondamentale per il territorio”. A sostenere la manifestazione ci sono anche i ragazzi del Centro Raggio di Sole, che hanno voluto far sentire la loro vicinanza a questa iniziativa. Ma non mancano le critiche che arrivano dai banchi dell”opposizione “il sindaco di Scafati conosce molto bene la storia dell’ospedale di Scafati perché quando nel 2011 ci veniva chiusa e alcuni di noi manifestavano e protestavano anche in maniera forte e dura, finanche occupando i binari della Circumvesuviana e mettendo letteralmente le tende all’interno della struttura, la sua amministrazione non solo era complice e connivente ma la sua consorte era consigliera regionale di maggioranza e non ha mosso un solo dito quando in quell’occasione la struttura ci venne privata”.