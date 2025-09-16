Sarno. Squillante: Massima collaborazione - Le Cronache Attualità
Sarno. Squillante: Massima collaborazione
Sarno. Squillante: Massima collaborazione

  • Settembre 16, 2025
Sarno. Squillante: Massima collaborazione

“Care concittadine e cari concittadini, questa mattina (ieri per chi legge, ndr) si è stata insediata una commissione di accesso presso il Comune di Sarno nominata dal Prefetto di Salerno. Ritengo giusto e doveroso informare immediatamente la cittadinanza perché la trasparenza e la chiarezza verso i cittadini sono alla base della nostra azione amministrativa, evitando ogni possibile tentativo di strumentalizzazione e sciacallaggio politico”. A dirlo il sindaco di Sarno Francesco Squillante, annunciando la nomina della commissione di accesso presso il Comune. È doveroso precisare che si tratta di un atto ordinario che rientra nelle prassi amministrative previste dalla normativa, per verificare che la gestione del Comune sia conforme alla legge. È una procedura di controllo alla quale l’Amministrazione si è resa immediatamente disponibile con piena collaborazione e trasparenza – ha detto il primo cittadino – Desidero rassicurare tutti: i servizi e le attività comunali proseguiranno regolarmente, senza alcuna interruzione o rallentamento. La vita amministrativa della nostra comunità continua con il massimo impegno e con la coscienza serena di chi ha sempre operato nell’interesse esclusivo dei cittadini. Il nostro unico obiettivo è sempre stato, è e continuerà ad essere sempre il bene della nostra città”.

