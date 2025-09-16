“Care concittadine e cari concittadini, questa mattina (ieri per chi legge, ndr) si è stata insediata una commissione di accesso presso il Comune di Sarno nominata dal Prefetto di Salerno. Ritengo giusto e doveroso informare immediatamente la cittadinanza perché la trasparenza e la chiarezza verso i cittadini sono alla base della nostra azione amministrativa, evitando ogni possibile tentativo di strumentalizzazione e sciacallaggio politico”. A dirlo il sindaco di Sarno Francesco Squillante, annunciando la nomina della commissione di accesso presso il Comune. È doveroso precisare che si tratta di un atto ordinario che rientra nelle prassi amministrative previste dalla normativa, per verificare che la gestione del Comune sia conforme alla legge. È una procedura di controllo alla quale l’Amministrazione si è resa immediatamente disponibile con piena collaborazione e trasparenza – ha detto il primo cittadino – Desidero rassicurare tutti: i servizi e le attività comunali proseguiranno regolarmente, senza alcuna interruzione o rallentamento. La vita amministrativa della nostra comunità continua con il massimo impegno e con la coscienza serena di chi ha sempre operato nell’interesse esclusivo dei cittadini. Il nostro unico obiettivo è sempre stato, è e continuerà ad essere sempre il bene della nostra città”.
Post Recenti
- Sarno. Squillante: Massima collaborazione
- Andy Diaz: “L’addio a Cuba per diventare campione in Italia. Ai Mondiali di atletica sono l’uomo da battere”
- Katz: “Gaza sta bruciando, non torniamo indietro”. Hamas: “Netanyahu ha piena responsabilità ostaggi”
- Regno Unito schiera i caccia in Polonia, Mosca accusa la Nato: “E’ in guerra con Russia”
- Ucraina, per la Russia i droni sono la priorità: ne produce 30mila all’anno
Categorie
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco