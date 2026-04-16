Sarno. Si scontra con la moto e muore

Sarno. Ancora strade di sangue in provincia di Salerno e nell’Agro nocerino: muore Francesco Marcigliano, appassionato di moto, 44 anni, dopo che con il suo mezzo si è scontrato con un’auto. Per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate soprattutto alla testa e al torace. E’ deceduto mentre i soccorsi lo stavano trasportando in ospedale. Sul posto gli agenti del locale commissariato e il magistrato di turno presso il tribunale di Nocera Inferiore: aperta un’inchiesta con salma trasferita presso l’obitorio del Martiri del Villa Malta dove sarà eseguita l”autopsia sul corpo della sfortunata vittima. È accaduto ieri sera poco dopo le 21 in via San Valentino a Sarno nei pressi del ponte dell’autostrada e del mercato ortofrutticolo, una strada che molti l’hanno più volte segnalata pericolosissima. Probabile una disattenzione o l’alta velocità di uno dei due veicoli coinvolti a causare il tragico evento avvenuto sotto gli occhi di passanti e automobilisti. Nel violento impatto ha perso la vita Francesco Marcigliano. 44enne originario di San Valentino Torio. Probabilmente stava rincasando quando è rimasto coinvolto nel sinistro che per lui ha avuto conseguenze tragiche. Sul luogo dell’incidente, allertati da altri automobilisti che hanno assistito alla scena, sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il centauro di Sarno non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia del commissariato di Sarno agli ordini del dirigente Pio D’Amico, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La zona è rimasta a lungo interessata dalle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Sul web tanti messaggi non appena arrivata la notizia della morte.