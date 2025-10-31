Sarno. Il sindaco Squillante tra presente e futuro

SARNO. A poco più da un anno dalla sua elezione a Primo Cittadino di Sarno, Francesco Squillante, continua la sua azione di governo tra progettualità e momenti di aggregazione per tenera via e unità la comunità locale. Un lavoro molto apprezzato, che sta trovando il giusto riconoscimento in una serie di opere iniziate ed altre che dovranno essere realizzate grazie anche al contributo proveniente da diversi finanziamenti.

Nel 2025 il Comune di Sarno ha ottenuto numerosi finanziamenti. Ci può fare un quadro generale delle risorse arrivate e dei settori coinvolti?

“Sì, il 2025 è stato un anno molto importante per la nostra città. Grazie a un lavoro costante di progettazione e alla partecipazione a bandi regionali, nazionali e ai fondi PNRR, Sarno ha ottenuto finanziamenti significativi in diversi ambiti strategici. Parliamo di risorse per oltre dieci milioni di euro, che ci permetteranno di intervenire sulla sicurezza del territorio, sull’edilizia scolastica, sulle infrastrutture sportive e sulla mobilità urbana. È il risultato di una programmazione attenta e della capacità di cogliere tutte le opportunità disponibili. Oltre 7,9 milioni di euro saranno destinati alla messa in sicurezza del Vallone Santa Lucia e di Villa Venere; 6,7 milioni serviranno per la riqualificazione delle scuole cittadine; 3 milioni finanzieranno il nuovo Palazzetto dello Sport “PalaFinamore”, primo classificato a livello nazionale nel bando “Sport e Periferie 2025”. Abbiamo inoltre ottenuto 90.000 euro per il potenziamento della Protezione Civile e della Polizia Municipale, e, più recentemente, 3 milioni per la riqualificazione della Strada Provinciale 74 Sarno–Striano e 1,7 milioni per il progetto di spostamento della stazione ex Circumvesuviana”.

Il Comando di Polizia Municipale di Sarno è oggi particolarmente attivo nel controllo del territorio. Quali sono i risultati e le novità più significative di questo impegno?

“Negli ultimi mesi abbiamo rafforzato in modo deciso l’attività della Polizia Municipale, puntando su più personale, nuovi servizi e strumenti tecnologici avanzati. Oggi la videosorveglianza copre l’intero territorio comunale con 86 telecamere, tutte collegate e monitorate in tempo reale dalla centrale operativa del Comando. È stato inoltre attivato il nuovo sistema di lettura targhe “Targa System”, che consente di individuare in pochi secondi veicoli senza assicurazione, senza revisione o auto rubate. Dall’inizio dell’anno, la Polizia Municipale ha eseguito 48 sequestri amministrativi di veicoli irregolari e continua con appostamenti mirati contro gli sversamenti abusivi di rifiuti, attività che sarà ulteriormente potenziata grazie al finanziamento regionale per l’acquisto di fototrappole di ultima generazione”.

Tra le priorità della sua Amministrazione c’è anche la manutenzione e la cura del territorio.

“Abbiamo dato un forte impulso alla manutenzione ordinaria e alla cura del verde urbano sin dall’inizio del mio mandato, con l’obiettivo di rendere Sarno una città più ordinata, sicura e accogliente. Il nostro è un territorio molto esteso, circa 40 chilometri quadrati, e richiede un impegno costante e capillare. In particolare, abbiamo avviato una pulizia sistematica delle caditoie su tutto il territorio comunale, per garantire un corretto deflusso delle acque e ridurre il rischio di allagamenti durante le piogge invernali. Stiamo inoltre proseguendo con la potatura degli alberi e lo sfalcio dell’erba in tutte le aree verdi e lungo le strade cittadine. È un lavoro quotidiano ma essenziale per mantenere Sarno curata, decorosa e vivibile”.

A dicembre si terrà a Sarno un evento dedicato alla Giornata Internazionale della Disabilità. Di che tipo di iniziativa si tratta?

“E’ una manifestazione organizzata dal Comune nell’ambito del progetto scuola di “Special Olympics Italia”. Sarà un evento di carattere ludico–motorio e di sport unificato, che si svolgerà presso le strutture sportive delle scuole del centro e vedrà protagonisti alunni con disabilità e alunni a funzionamento tipico, impegnati su percorsi ginnici di base e in attività di calcio a 5, pallacanestro e pallavolo. L’iniziativa nasce in continuità con il progetto “FormidAbili” e coinvolge tutte le scuole cittadine aderenti al “Progetto Scuola di Special Olympics Italia”, avviato dopo la formazione nazionale dei docenti. È un momento di grande valore educativo e sociale, perché promuove l’inclusione, la partecipazione e la cultura dello sport per tutti, valori che rappresentano pienamente lo spirito della nostra città”.

Anche sul fronte del turismo e della cultura Sarno continua a essere molto attiva. Quali sono le iniziative principali in programma?

“La promozione del patrimonio culturale e turistico è per noi una priorità, perché Sarno ha una storia e una bellezza che meritano di essere conosciute e valorizzate. Anche quest’anno parteciperemo alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, dove presenteremo i nostri beni archeologici e il Museo archeologico “Valle del Sarno”, con particolare attenzione alla valorizzazione della “Tomba del Guerriero”, uno dei simboli della nostra identità storica. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la seconda edizione di “Ville in Zucca”, in programma oggi e domani a Villa Lanzara, con iniziative dedicate a bambini e famiglie. Stiamo inoltre definendo il cartellone degli eventi natalizi, con spettacoli, animazione, luminarie e musica, in collaborazione con le associazioni”.

Mario Rinaldi