  Ottobre 31, 2025
Italia's Got Talent, stasera la finale per la prima volta in diretta su Disney+

(Adnkronos) – È tutto pronto per la finale di Italia’s Got Talent, in programma oggi, venerdì 31 ottobre, alle 21:15 in diretta su Disney+. Per la prima volta nella storia del programma, il pubblico potrà votare il vincitore in tempo reale tramite l’App ufficiale di Italia’s Got Talent, disponibile su App Store e Google Play. In attesa dell’ultimo atto dello show prodotto da Fremantle Italia, i giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan, insieme ai conduttori Aurora e Fru, sono stati messi alla prova dai fan in un video speciale che ribalta i ruoli e li vede impegnati in sfide bizzarre e imprevedibili. 
Alessandro Cattelan ha affrontato un quiz a raffica mentre correva su un tapis roulant in salita, testando la sua prontezza sotto pressione. Frank Matano ha provato a suonare l’Otamatone, strumento giapponese dal suono buffo, cercando di mantenere la serietà durante l’esibizione. 
Elettra Lamborghini si è calata nei panni di una ladra acrobatica, cercando di attraversare una griglia di laser per salvare il portafortuna dello show senza far scattare l’allarme. Mara Maionchi ha gestito una serie di telefonate surreali, tra richieste assurde e scherzi orchestrati – anche da Frank Matano. 
Aurora e Fru, infine, hanno affrontato una sfida linguistica: presentare diversi format televisivi senza poter usare parole chiave, improvvisando soluzioni sempre più creative. Un contenuto ironico e originale che anticipa la serata finale, dove saranno i fan a decidere chi merita la vittoria. Su Disney+ è già disponibile l’intera edizione per chi volesse rivivere i momenti più divertenti e le esibizioni più emozionanti. 
