Sarno, Forza Italia piange la scomparsa di Carmine Albero - Le Cronache Provincia
Salerno,. addio a Matteo Ruggiero
Salernitana, Cosmi a Salerno
Al regista salernitano Luigi Di Domenico premio per la Miglior Regia al The North Film Festival di Barcellona
  • Febbraio 23, 2026
Il coordinamento cittadino di Forza Italia Sarno piange la scomparsa del 24enne Carmine Albero, fondatore del movimento giovanile del partito che è deceduto oggi in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto oggi a Nocera Inferiore.

 

“Carmine era uno di noi. Un ragazzo di Sarno, un giovane che aveva scelto di esserci, di partecipare, di credere nella sua comunità. Lavorava, costruiva il suo futuro e custodiva dentro di sé una passione profonda: il canto. Aveva una voce, aveva sogni, aveva la sua vita davanti. Sapere che quella vita si è spezzata mentre lavorava è qualcosa che non si riesce ad accettare. Non è giusto. Non è umano. È una ferita che oggi attraversa tutti noi. Carmine non era solo un nome. Era un volto, una presenza, uno dei nostri ragazzi. Ci stringiamo alla sua famiglia con un dolore sincero, lo stesso dolore che oggi vive tutta la nostra comunità. Il suo ricordo resterà vivo, con la sua voce, con la sua giovane vita che nessuno potrà dimenticare.

Ciao Carmine”.

