Salerno,. addio a Matteo Ruggiero

E MORTO Matteo Ruggiero, storico riferimento della pallacanestro salernitana. A esprimere il proprio cordoglio, tra i tanti, anche la Salerno Basket ’92: “Il presidente Angela Somma desidera esprimere, a nome di tutto il Salerno Basket 92, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Matteo Ruggiero, autentica leggenda della pallacanestro salernitana. Matteo ha rappresentato una parte importante della storia del basket cittadino, uno dei giocatori più forti che Salerno abbia mai espresso. Con il suo talento, la sua grinta e il suo attaccamento alla maglia, è stato protagonista di stagioni indimenticabili alla storica palestra Senatore, tempio della pallacanestro salernitana e teatro di tante emozioni. Ha scritto pagine significative della storia del basket a Salerno, diventando un punto di riferimento per compagni, tifosi e per intere generazioni di giovani atleti che in lui hanno visto un esempio da seguire, dentro e fuori dal campo”.