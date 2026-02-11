Sarno. Dolore e rabbia ai funerali di Russo - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Battipaglia, la sindaca Francese nomina la nuova giunta
Comunali Salerno, appello delle forze progressiste
La BCC Monte Pruno dona gli espositori al Tribunale di Vallo
Cavese, Prosperi: Salernitana fuori categoria
Sarno Provincia

Sarno. Dolore e rabbia ai funerali di Russo

  • Febbraio 11, 2026
  • 0
  • 130
  • 1 Min Read
Sarno. Dolore e rabbia ai funerali di Russo

Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Gaetano Russo per l’ultimo saluto al panettiere di 61 anni ucciso nei giorni scorsi. Un fiume di persone ha atteso l’arrivo del feretro davanti alla Parrocchia Concattedrale di San Michele Arcangelo, nella frazione Episcopio, dove la chiesa si è riempita ben oltre la capienza.

Familiari, amici e semplici cittadini hanno accompagnato la bara in un lungo e silenzioso corteo a piedi, partito dalla panetteria che Gaetano considerava una seconda casa, fino alla Concattedrale, luogo scelto per la celebrazione del rito funebre. Un abbraccio collettivo, carico di dolore e affetto, per un uomo descritto da tutti come un punto di riferimento, un “figlio di Sarno” conosciuto e stimato.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013