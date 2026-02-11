Sarno. Dolore e rabbia ai funerali di Russo

Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Gaetano Russo per l’ultimo saluto al panettiere di 61 anni ucciso nei giorni scorsi. Un fiume di persone ha atteso l’arrivo del feretro davanti alla Parrocchia Concattedrale di San Michele Arcangelo, nella frazione Episcopio, dove la chiesa si è riempita ben oltre la capienza.

Familiari, amici e semplici cittadini hanno accompagnato la bara in un lungo e silenzioso corteo a piedi, partito dalla panetteria che Gaetano considerava una seconda casa, fino alla Concattedrale, luogo scelto per la celebrazione del rito funebre. Un abbraccio collettivo, carico di dolore e affetto, per un uomo descritto da tutti come un punto di riferimento, un “figlio di Sarno” conosciuto e stimato.