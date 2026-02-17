Incontro su bullismo e cyberbullismo a Castel San Giorgio.

Lnedì 23 febbraio 2026, alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Castel San Giorgio, si terrà un incontro dedicato al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni che toccano da vicino i ragazzi, le famiglie e l’intera comunità.

«Educare al rispetto significa costruire futuro,-afferma il sindaco Paola Lanzara. Come sindaco sento forte la responsabilità di promuovere momenti di confronto e di consapevolezza su questi temi.

Il bullismo, in tutte le sue forme, lascia ferite profonde, e il cyberbullismo le amplifica, spesso in modo silenzioso e invisibile. Questo incontro nasce con un obiettivo chiaro: capire per proteggere. Proteggere i nostri giovani, ascoltarli e fornire strumenti concreti a genitori, docenti e istituzioni per prevenire e intervenire.

Un ringraziamento particolare va all’Assessore alle Politiche Educative, dott.ssa Antonia Salvati, per l’impegno e la sensibilità con cui sostiene iniziative fondamentali per la crescita culturale e sociale della comunità.

Un ringraziamento inoltre a tutti i relatori, le istituzioni scolastiche, le forze dell’ordine e l’UNICEF per la collaborazione e l’impegno condiviso. Solo facendo rete possiamo davvero affrontare questi fenomeni e garantire ai nostri ragazzi un percorso di crescita sicuro e consapevole»-conclude il sindaco.

All’incontro interverranno:

Dott. Rocco De Filippo – Psicologo e Psicoterapeuta;

Magg. Giuseppe Contaldi – Comandante Polizia Locale di Castel San Giorgio;

Magg. Carlo Santarpia – Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino;

-Dott.ssa Carolina Guariniello – Presidente Comitato UNICEF Salerno;

-Dott.ssa Carmela Santarcangelo – Dirigente ProfAgri Salerno;

-Dott.ssa Margherita Attanasio – Dirigente IIS “Cuomo-Milone”;

-Dott.ssa Loredana Cervelli – Dirigente Istituto Comprensivo “Lanzara-Castel San Giorgio”.