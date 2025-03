Sanità. 70 indagati tra Napoli e Salerno

Dalle prime ore della mattina è in corso un’operazione dei Carabinieri del NAS nelle province di Napoli e Salerno: circa trecento militari stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip di Napoli nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura partenopea, nei confronti di 70 indagati, tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e materiale, corruzione, e truffa aggravata in danno del Servizio Sanitario Nazionale.