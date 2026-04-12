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Sangiuliano, sanita’ regione sconta anni assenza merito

  • Aprile 12, 2026
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Sangiuliano, sanita’ regione sconta anni assenza merito

“Dopo la grancassa mediatica dell’uscita dal piano di rientro sui cui meriti litigano Fico e De Luca, mentre il merito appartiene al solo ministro Schillaci, ci risvegliamo quotidianamente nella tragedia della malasanita’ campana. La vicenda del piccolo Domenico al Monaldi e poi ora la sconcertante storia del fitto delle barelle all’Ospedale del Mare che se non fosse tragica sarebbe degna di una commedia all’italiana. La sanita’ campana sconta un decennio di assenza del merito che ha visto collocare nei vertici gestionali gli ‘amici degli amici’ piuttosto che persone titolate e competenti. Pur in presenza di una eccellente qualita’ del personale medico e paramedico i nostri ospedali scontano l’arroganza della politica. E’ necessario abbandonare ingiustificati toni trionfalistici e avviare un lavoro serio per voltare pagina partendo dallo smantellamento degli apparati clientelari che regnano negli ospedali campani”. A dirlo, Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fdi in Consiglio regionale della Campania e il consigliere Raffaele Maria Pisacane segretario della commissione sanita’.

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