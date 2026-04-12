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Conclusa a Eboli bonifica due bombe Seconda guerra mondiale

  • Aprile 12, 2026
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Conclusa a Eboli bonifica due bombe Seconda guerra mondiale

Conclusa con successo la bonifica di due bombe d’aereo della Seconda Guerra Mondiale trovate a Eboli (Salerno), per un totale di 350 libbre (circa 160 kg). Gli artificieri dell’Esercito Italiano, informa il Ministero della Difesa, hanno operato con tecniche altamente specialistiche: un ordigno è stato messo in sicurezza e distrutto in cava, mentre l’altro è stato neutralizzato tramite taglio dell’involucro e combustione controllata dell’esplosivo.

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