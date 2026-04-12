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Giffoni: Vasca di eternit abbandonata in zona Montana

  • Aprile 12, 2026
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Giffoni: Vasca di eternit abbandonata in zona Montana

Vasca in eternit di grandi dimensioni rinvenuta in stato di abbandono e avanzato deterioramento. La segnalazione proviene dai volontari delle Guardie Ambientali Anpana che, nella mattinata di ieri, durante un ordinario servizio di pattugliamento effettuato con l’auto di servizio, hanno individuato il manufatto lungo la Strada Provinciale 28a, in un’area montana situata ai confini con il Comune di Giffoni Valle Piana. L’intervento dei volontari ha permesso di accertare la presenza di una vasca in eternit di notevoli dimensioni, visibilmente danneggiata e lasciata in completo stato di incuria. Le condizioni del manufatto destano particolare preoccupazione, considerato che l’eternit contiene amianto, un materiale altamente pericoloso per la salute umana, per l’ambiente circostante e per la fauna selvatica che popola l’area. Consapevoli della gravità della situazione, le Guardie Ambientali Anpana sono intervenute tempestivamente, provvedendo a documentare accuratamente il sito attraverso rilievi fotografici dettagliati e la geolocalizzazione precisa del punto di ritrovamento. Successivamente, è stata trasmessa una formale segnalazione agli enti competenti, con particolare riferimento al Comune territorialmente interessato, richiedendo l’immediata attivazione delle procedure previste per la messa in sicurezza dell’area, la bonifica del materiale contaminato e il ripristino dello stato dei luoghi, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dell’amianto. L’abbandono incontrollato di rifiuti contenenti amianto rappresenta un grave illecito ambientale, oltre a costituire un pericolo concreto e immediato per la salute pubblica. Le fibre di amianto, se disperse nell’aria a causa del deterioramento del materiale, possono essere facilmente inalate, con conseguenze potenzialmente molto gravi per l’uomo e per gli animali. Inoltre, tale situazione compromette l’equilibrio dell’ecosistema montano, già fragile, e contribuisce al degrado del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio. Le Guardie Ambientali Anpana hanno ribadito il proprio impegno nel monitoraggio costante dell’area, al fine di prevenire ulteriori episodi simili e garantire la tutela del territorio. Restano inoltre a completa disposizione delle Autorità competenti per fornire ogni supporto operativo necessario, sia nelle fasi di verifica che in quelle di eventuale intervento. Si auspica un intervento rapido ed efficace da parte degli Enti preposti, affinché venga garantita la salvaguardia della salute dei cittadini, la protezione dell’ambiente e il ripristino del decoro lungo la S.P. 28a, restituendo sicurezza e dignità a un’area di rilevante valore naturalistico.

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