Sangiuliano: fondi per il Santuario dell’Annunziata di Giugliano

Il Santuario dell’Annunziata di Giugliano rappresenta un luogo di profonda tradizione e testimonianza, simbolo dell’identità religiosa e culturale del territorio. Dichiarato bene culturale di interesse storico-artistico, custodisce un patrimonio di straordinario valore, tra cui il prestigioso cassettonato ligneo seicentesco, considerato tra i più belli d’Italia, che incornicia tele del XVII secolo di importanti artisti della scuola napoletana, oltre alla complessa struttura di copertura in capriate storiche, oggi al centro delle principali operazioni di consolidamento.

Il complesso si distingue per l’elegante facciata settecentesca, il campanile articolato e interni riccamente decorati in stile barocco, con cappelle, altari e opere di grande rilievo. Tra queste, la Cappella della Madonna della Pace, la più grande del santuario che si presenta come una vera “chiesa nella chiesa”, con una struttura completa e decorazioni di pregio, custodendo importanti opere del Seicento.

Tra la navata e il presbiterio spiccano un organo ligneo dorato del XVII secolo e un elegante pulpito, insieme a pannelli di un polittico del XV secolo dedicato alla Vergine. Nell’area absidale, decorata con marmi policromi, si trova sull’altare maggiore la tavola dell’Annunciazione di Angelillo Arcuccio.

Il cantiere in corso non rappresenta una semplice operazione tecnica, ma un vero processo di rigenerazione culturale, capace di restituire centralità a un bene fondamentale per l’identità urbana e il paesaggio storico di Giugliano.

I rilevanti interventi infrastrutturali, avviati nelle scorse settimane, sono stati resi possibili grazie all’impegno politico di Fratelli d’Italia. Con una visita al santuario, il capogruppo di FdI in Consiglio comunale Francesco Iovinella, il capogruppo in Consiglio regionale Gennaro Sangiuliano e il deputato Michele Schiano hanno voluto sottolineare concretamente questo impegno e l’avvio dei lavori.

L’intervento è stato finanziato dal Ministero della Cultura, nell’ambito delle misure del PNRR dedicate alla messa in sicurezza di chiese e campanili, quando era ministro Sangiuliano.

«Siamo disponibili a ogni azione affinché l’opera si completi rapidamente e per tutto ciò che sarà necessario. Per troppi anni una città importante come Giugliano è stata dimenticata e abbandonata. Noi ci siamo, e vedremo se la Regione saprà seguirci anche su altri interventi rilevanti», hanno dichiarato Iovinella, Sangiuliano e Schiano.