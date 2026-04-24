Sangiuliano (FdI), remigrazione? Importante discutere, ma non condivido tutto

“Io non condivido del tutto questa proposta. Ci sono delle parti che mi convincono, ci sono altre che assolutamente non mi convincono. Però ritengo che sia fondamentale e importante, nello snodo storico della nostra nazione, discutere del tema dell’immigrazione illegale, del degrado di alcune aree soprattutto urbane, del contrasto all’immigrazione illegale”. Lo ha detto Gennaro Sangiuliano, capogruppo FdI nel Consiglio regionale della Campania, a margine della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Remigrazione e Riconquista. “È fondamentale – spiega Sangiuliano – difendere la nostra storia, la nostra cultura e identità. Poi io dibatto con chiunque, qualche anno fa sono stato al Festival dell’Unità con l’onorevole Delrio. Vengo da un anno di vita in Francia e ho visto che cosa può accadere se c’è una immigrazione indiscriminata. Ritengo che gli immigrati illegali debbano essere rimpatriati e questa è anche la linea del governo Meloni, coloro i quali sono nati qui, si integrano, lavorano, rispettano le leggi, possono restare nel nostro Paese”. “Le ricordo – prosegue rivolgendosi al cronista che lo ha interpellato – che il governatore dell’Alabama, George Wallace del Partito Democratico, diceva che i neri non potevano salire sull’autobus con i bianchi. Se qualcuno mi invitasse a discutere dello Ius Soli in un pubblico dibattito io ci andrei tranquillamente dicendo che non sono d’accordo e spiegando le mie argomentazioni. Però quello che ritengo veramente e profondamente antidemocratico, stalinista è l’atteggiamento di chi dice ‘con questi puoi parlare con questi altri non puoi parlare’. Un uomo politico molto lontano dalle mie idee, Marco Pannella, ci ha insegnato che si parla con tutti quanti”.