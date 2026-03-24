Sangiuliano, centrodestra non ha parlato al cuore della gente

“La riforma era molto tecnica e il centrodestra non ha saputo parlare al cuore della gente. Ha pesato anche il contesto internazionale, con la guerra e le sue conseguenze economiche che incidono sulla percezione dei cittadini. Sbagliata anche la contrapposizione con la magistratura perché la stragrande maggioranza dei magistrati è fatta di persone integre che hanno consapevolezza della loro alta funzione”. Lo afferma Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fdi in Consiglio regionale della Campania, commentando l’esito del referendum. “C’è nel centrodestra un problema evidente con i giovani che non si conquistano con formule ragionieristiche, ma affascinandoli sui grandi temi ideali e sulle sfide del nostro tempo”, spiega. “La Campania si è radicalizzata a sinistra molto più di quanto accadde nel 1975 con la vittoria del Pci, quando però esisteva una destra forte e credibile capace di fare opposizione – conclude – Oggi, invece, al fondo c’è una seria questione sociale, un malessere diffuso che non può essere ignorato. Una volta la destra era profondamente sociale e radicata nei territori, oggi rischia di apparire autoreferenziale. È da qui che bisogna ripartire”