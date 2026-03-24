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Zinzi (Lega), festeggiamenti scomposti magistrati vera caduta di stile

  • Marzo 24, 2026
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Zinzi (Lega), festeggiamenti scomposti magistrati vera caduta di stile

Al netto del risultato del referendum, resta il rammarico per i festeggiamenti, in alcuni casi scomposti, di numerosi magistrati, una caduta di stile evitabile. Un conto è rallegrarsi per l’esito della consultazione popolare, altro è intonare cori e stappare bottiglie all’interno di un Tribunale, che per definizione è luogo di rigore e imparzialità. Le istituzioni rappresentano tutti e vanno tutelate con comportamenti sobri e rispettosi verso tutti i cittadini”. Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, commentando il video e le immagini dei magistrati che hanno festeggiato cantando ‘Bella Ciao’ e brindando

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