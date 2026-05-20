Sangiuliano capogruppo, gli auguri di Fico

“Auguro buon lavoro al consigliere Gennaro Sangiuliano designato come capo dell’opposizione in Consiglio regionale. Nel rispetto dei diversi ruoli e delle differenti visioni, sono certo che continueremo a lavorare con senso di responsabilità rafforzando un confronto leale e proficuo nell’interesse dei cittadini campani. Ancora un ringraziamento sentito a Edmondo Cirielli per l’impegno svolto in questi mesi sempre improntato a una costruttiva collaborazione istituzionale”. Così in una nota il presidente della Regione CAMPANIA Roberto Fico.
Post Recenti
- Bicchielli (FI), Sangiuliano valore importante per il centrodestra
- Omaggio al Prof. Pasquale Versace, figura centrale del “modello Sarno”
- Ravenna-Salernitana. Le formazioni ufficiali
- Sociale, Tiso(Iniziativa Comune): “Povertà culturale è disuguaglianza silenziosa”
- Nuova campagna nazionale di comunicazione del Gruppo Cassa Centrale
Categorie
- amministrative 2023
- Amministrative 2024
- Attualità
- Business
- Campania
- Coronavirus
- Cronaca
- Editoriale
- Enogastronomia
- Extra
- Giudiziaria
- Inchiesta
- L'iniziativa
- Motori
- Politica
- Politiche 2022
- Prima Pagina Nazionale
- Primo piano
- Provincia
- Regionali 2020
- Salerno
- Salute
- sanità
- Senza categoria
- Speciale Pcto 2024
- Spettacolo e Cultura
- Sport
- Tech
- Tecnologia
- Ultim'ora Nazionale
- Ultimora
- Video
- Web & Tecnologia
Tags
adnkronos agropoli aliberti battipaglia campania carabinieri cilento comune comune di salerno consiglio comunale crescent de luca di elezioni forza italia inferiore motori NEWS newsregionali nocera Notizie ospedale pagani palazzo di città pd politica primapagina primo piano provincia regione campania rifiuti Salernitana salernitana salerno salerno notizie salernonotizie salute scafati sindaco tecnologia TOP Top News ultimora vincenzo vincenzo de luca