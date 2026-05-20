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Sangiuliano capogruppo, gli auguri di Fico

  • Maggio 20, 2026
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Sangiuliano capogruppo, gli auguri di Fico

“Auguro buon lavoro al consigliere Gennaro Sangiuliano designato come capo dell’opposizione in Consiglio regionale. Nel rispetto dei diversi ruoli e delle differenti visioni, sono certo che continueremo a lavorare con senso di responsabilità rafforzando un confronto leale e proficuo nell’interesse dei cittadini campani. Ancora un ringraziamento sentito a Edmondo Cirielli per l’impegno svolto in questi mesi sempre improntato a una costruttiva collaborazione istituzionale”. Così in una nota il presidente della Regione CAMPANIA Roberto Fico.

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