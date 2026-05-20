Domenica Prima edizione di ‘Baronissi in Bici’ - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Bicchielli (FI), Sangiuliano valore importante per il centrodestra
Omaggio al Prof. Pasquale Versace, figura centrale del “modello Sarno”
Ravenna-Salernitana. Le formazioni ufficiali
Sociale, Tiso(Iniziativa Comune): “Povertà culturale è disuguaglianza silenziosa”
Baronissi Provincia

Domenica Prima edizione di ‘Baronissi in Bici’

  • Maggio 20, 2026
  • 0
  • 110
  • 2 Min Read
Domenica Prima edizione di ‘Baronissi in Bici’

Il Comune di Baronissi promuove la prima edizione di “Baronissi in Bici”, una giornata dedicata allo sport, alla mobilità sostenibile e alla partecipazione attiva della cittadinanza. L’iniziativa si svolgerà domenica 24 maggio 2026, con raduno alle ore 9:30 presso il Parco del Ciliegio e arrivo previsto al Parco della Rinascita, con un itinerario che si snoderà attraverso gli angoli più belli della città. Un evento pensato per valorizzare il territorio attraverso una modalità di fruizione lenta e inclusiva, incentivando l’uso della bicicletta come mezzo ecologico, salutare e accessibile a tutti. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione di stili di vita sani e sostenibili, favorendo la riscoperta degli spazi urbani come luoghi di incontro, socialità e benessere collettivo. Il percorso della pedalata collettiva attraverserà alcune aree simboliche della città, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della mobilità dolce e del rispetto dell’ambiente. Le attività di iscrizione e informazione saranno curate dalla Pro Loco di Baronissi presso la sede di Piazzetta Municipio 1, nei giorni venerdì 22 e sabato 23 maggio (09:30 – 13:00 / 17:00 – 20:00) e la mattina di domenica 24 maggio dalle ore 08:30 presso il Parco del Ciliegio. L’iscrizione è gratuita ed è finalizzata alla consegna della maglietta realizzata in esclusiva per l’evento. “Con Baronissi in Bici vogliamo promuovere una nuova idea di città, più sostenibile, più vivibile e più vicina alle persone – dichiara la Sindaca Anna Petta –. La bicicletta diventa il simbolo di una comunità che si muove insieme, che sceglie il benessere, la socialità e il rispetto dell’ambiente. È un’occasione per vivere il territorio in modo diverso, condiviso e partecipato”. L’evento nasce con l’intento di rafforzare il legame tra cittadini e spazi urbani, valorizzando la dimensione comunitaria attraverso un’esperienza collettiva che unisce sport e partecipazione civica. “Lo sport è uno straordinario strumento di aggregazione e crescita sociale – sottolinea l’Assessora allo Sport Anna Sica –. Con questa iniziativa promuoviamo non solo l’attività fisica, ma anche valori fondamentali come la condivisione, il rispetto e l’inclusione. Pedalare insieme significa costruire comunità e vivere la città in modo più sano e consapevole”. Il Comune di Baronissi invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa prima edizione, che rappresenta un momento di festa, socialità e sensibilizzazione verso una mobilità più sostenibile e una qualità della vita sempre più attenta all’ambiente e alle persone.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Agro Nocerino Sarnese Provincia

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Cava dè Tirreni Provincia

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Agro Nocerino Sarnese Nocerina Provincia

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013