San Severino. L’assessore Guadagno: Cresce la raccolta differenziata

di Mario Rinaldi

Cresce la percentuale di raccolta differenziata a Mercato S. Severino e con essa si intensificano anche le iniziative per la valorizzazione del territorio. Una inversione di rotta rispetto al recente passato grazie anche al contributo messo in campo dall’assessore Carlo Guadagno, che sta seguendo in prima linea tutti gli interventi relativamente alle modalità di gestione della raccolta differenziata. “Con l’incremento della raccolta differenziata in città – ha spiegato l’assessore Guadagno – cresce anche la vivibilità del nostro territorio. Tra i preminenti obiettivi dell’agenda del governo locale, guidato dal sindaco Antonio Somma, c’è sicuramente quello di valorizzazione del proprio territorio di competenza attraverso un’azione mirata che punta, oltre ad una pulizia intesa in termini di igiene e tutela per la salute pubblica, anche ad un decoro urbano che possa favorire la diffusione di un’immagine territoriale sempre più degna e attrattiva per quanti desiderano trasferirsi nella nostra Mercato S. Severino”. Un impegno che si concretizza attraverso diverse iniziative, come quella di una sempre più diffusa campagna di sensibilizzazione al rispetto di una corretta differenziazione dei rifiuti, che se ben conferiti consentono di ottenere numerosi benefici anche sul fronte contributivo, con l’eventuale possibilità di una riduzione di spesa sulla tassa dei rifiuti solidi urbani destinata ai contribuenti locali. La raccolta differenziata viene, altresì, intesa come forma di recupero delle aree cittadine da destinare alla popolazione attraverso modelli di rigenerazione urbana con l’obiettivo di renderli spazi di aggregazione dove le persone possono incontrarsi in tutta tranquillità. “In questa settimana – racconta Guadagno – ho avuto un incontro con l’amico Michele Buonomo, presidente regionale di Legambiente Campania, col quale intendiamo programmare un controllo territoriale sull’intera area di Mercato San Severino allo scopo di monitorare le criticità e soprattutto per valorizzare gli spazi dove c’è aggregazione, in particolar modo le piazze”. Poi, l’assessore al ramo sottolinea le prossime iniziative in programma a Mercato S. Severino: “In primavera torneremo nelle scuole per continuare la campagna di sensibilizzazione che l’ente ha promosso in collaborazione con i circoli di Legambiente e con il prezioso contributo dell’associazionismo locale. In questa sede, mi preme sottolineare il fondamentale supporto delle guardie ambientali, che ringrazio a nome mio e dell’intera amministrazione comunale per i controlli eseguiti in termini di decoro urbano cittadino e per le segnalazioni di criticità che individuano sull’intero territorio. Senza dimenticare, poi, la collaborazione dell’associazione dei carabinieri in pensione a riposo, la cui operatività si dimostra quale altro fondamentale strumento di tutela del territorio per la salvaguardia ambientale e il rispetto degli spazi cittadini condivisi”. Se il futuro, ormai prossimo, si sta cercando di costruire attraverso l’insegnamento di buone pratiche comportamentali per la tutela dell’ambiente, Mercato S. Severino ha raccolto una sfida che nei prossimi anni giocherà un ruolo fondamentale nello scacchiere della gestione di modelli di attuazione da implementare e perfezionare in tema di ciclo dei rifiuti per raggiungere gli obiettivi prefissati.