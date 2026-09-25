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San Matteo, De Luca: «Grazie a cittadini per l’affetto. Ma processione è durata troppo»
Salerno

San Matteo, De Luca: «Grazie a cittadini per l’affetto. Ma processione è durata troppo»

  • Settembre 25, 2026
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San Matteo, De Luca: «Grazie a cittadini per l’affetto. Ma processione è durata troppo»

Grazie ai cittadini per l’affetto che mi avete manifestato». Così il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha commentato, nel corso della consueta diretta social del venerdì, la celebrazione di San Matteo dello scorso 21 settembre.

Il primo cittadino si è soffermato anche sulla durata della tradizionale processione, che quest’anno ha attraversato le strade del centro cittadino per oltre quattro ore: «Quest’anno la processione è durata quattro ore e un quarto, dovremmo ridurla un po’, diciamo…».

De Luca ha quindi sottolineato il significato della ricorrenza per la comunità salernitana: «È un momento di fede e di incontro per l’intera comunità».

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