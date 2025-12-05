San Carlo. De Luca attacca Manfredi - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

San Carlo. De Luca attacca Manfredi
Appalto ascensori tribunale Salerno, a giudizio imputati
Rivolta contro Mastella
Fico, per la Giunta valzer di nomi
Attualità Campania

San Carlo. De Luca attacca Manfredi

  • Dicembre 5, 2025
  • 0
  • 99
  • 1 Min Read
San Carlo. De Luca attacca Manfredi

“La Medea, con regia di Mattone, apre la stagione al San Carlo. Accade dopo 6-7 mesi di tempo persi per l’irresponsabilità di chi doveva provvedere alla nomina del soprintendente e non l’ha fatto, facendo finta di difendere la dignità di Napoli e del San Carlo. Ma in realtà lo ha fatto calpestando la dignità di Napoli e del San Carlo. Nonostante questa irresponsabilità comincia la stagione, credo che sarà una bellissima stagione”. Così, nel corso della sua settimanale diretta social, il governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca è tornato ad attaccare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la vicenda della nomina del sovrintendente del Massimo napoletano Fulvio Macciardi, che ha ancora strascichi in tribunale.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013