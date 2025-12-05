San Carlo. De Luca attacca Manfredi

“La Medea, con regia di Mattone, apre la stagione al San Carlo. Accade dopo 6-7 mesi di tempo persi per l’irresponsabilità di chi doveva provvedere alla nomina del soprintendente e non l’ha fatto, facendo finta di difendere la dignità di Napoli e del San Carlo. Ma in realtà lo ha fatto calpestando la dignità di Napoli e del San Carlo. Nonostante questa irresponsabilità comincia la stagione, credo che sarà una bellissima stagione”. Così, nel corso della sua settimanale diretta social, il governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca è tornato ad attaccare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la vicenda della nomina del sovrintendente del Massimo napoletano Fulvio Macciardi, che ha ancora strascichi in tribunale.