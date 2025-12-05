Appalto ascensori tribunale Salerno, a giudizio imputati - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Appalto ascensori tribunale Salerno, a giudizio imputati
Rivolta contro Mastella
Fico, per la Giunta valzer di nomi
Faggiano: sms di Iervolino per confermare Raffaele
Cronaca Salerno

Appalto ascensori tribunale Salerno, a giudizio imputati

  • Dicembre 5, 2025
  • 0
  • 36
  • 1 Min Read
Appalto ascensori tribunale Salerno, a giudizio imputati

Il gup del Tribunale di Salerno ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di tutti gli imputati nel procedimento per la presunta frode nel contratto di appalto relativo alla fornitura e alla installazione degli ascensori a servizio della Cittadella della Giustizia del Tribunale di Salerno. “Il dibattimento consentirà di dimostrare l’insussistenza di qualsiasi illecito e, comunque, la correttezza dell’operato di Cobar” affermano gli avvocati Michele Laforgia e Agostino De Caro, per conto dell’azienda di costruzioni. La prima udienza dibattimentale si terrà il 4 febbraio 2026. “Cobar – sostengono i legali – avrebbe dovuto essere prosciolta già in udienza preliminare, considerato che il reato di cui all’art. 356 c.p. contestato alle persone fisiche all’epoca dei fatti contestati non era previsto dal D.lgs. 231/2001”. Per Laforgia e De Caro, “il dibattimento, tuttavia, consentirà di dimostrare l’insussistenza di qualsiasi illecito e, comunque, la correttezza dell’operato di Cobar e di tutti coloro che hanno operato per suo conto, nell’ambito di una vicenda che – concludono Laforgia e De Caro – non ha determinato alcun profitto illecito ma ingenti danni, materiali e reputazionali, del tutto ingiusti”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012