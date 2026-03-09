Salvitelle, commercialista e consulente d’azienda Francesco Stanco

E’ deceduto all’età di 83 anni il commercialista e consulente d’azienda Francesco Stanco. Originario di Salvitelle, in provincia di Salerno, dopo essersi diplomato al Liceo Tasso di Salerno e laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli ha lavorato al servizio di numerose aziende e consorzi del territorio in particolare nel comparto conserviero, della logistica integrata e dei trasporti.

E’ stato anche molto attivo nella promozione d’iniziative volte a rafforzare la sinergia tra imprese ed istituzioni per la realizzazione d’infrastrutture, il potenziamento dei servizi e lo sviluppo del territorio.

Francesco Stanco era molto apprezzato per la competenza, il rigore operativo, l’attenzione alle esigenze ed ai diritti dei lavoratori, la valorizzazione delle risorse delle aree interne e più penalizzate del territorio.

Numerosi attestati di cordoglio alla moglie Ada Tabano ed al figlio Giona stanno giungendo da amministratori pubblici imprenditori, collaboratori, amici.

I funerali saranno celebrati Martedì 10 Marzo alle ore 15.00 presso la Chiesa di San Sebastiano in Salvitelle (Salerno)