Salvini attacca De Luca: “Se le cose non funzionano a Salerno non è per sfortuna”

Continuano le stoccate tra membri dell’attuale Governo e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca soprattutto sulla questione Autonomia differenziata. Oggi è il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini a replicare alle quotidiane critiche del governatore della Campania Enzo De Luca.

Per Salvini “De Luca ha paura perché con l’autonomia perde la maschera e se le cose non funzionano a Napoli o a Salerno non è colpa della sfortuna, dell’oroscopo o di Salvini, ma è colpa sua che non sa fare il suo lavoro. Se le cose oggi non funzionano a Napoli o a Caserta non è colpa di Salvini, ma di chi governa a Napoli o a Salerno da decenni. Il signor De Luca si metta l’anima in pace”.