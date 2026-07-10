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Salta l’accordo, si spacca il CCSC

  • Luglio 10, 2026
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Salta l’accordo, si spacca il CCSC

Quando sembrava tutto pronto per certificare il nuovo presidente del Centro di Coordinamento, dopo le dimissioni di Riccardo Santoro il colpo di scena. L’accordo per la successione che era stato trovato è improvvisamente saltato proprio perchè Santoro avrebbe fatto un passo indietro. L’accordo prevedeva l’elezione a Presidente di Alfonso Pugliese che a metà mandato avrebbe lasciato a Massimo Falci che sarebbe entrato inizialmente come vice. Pronta anche la lista ma il no di Santoro ha ribaltato tutto. Tanto che ieri sera, presso la sede del centro di coorsinamento, come sottoscritto dall’ufficio di segretria composto da Raffaele Colonnese e Beatrice Cosentino, è andata deserta la presdentazione delle liste dei possibili candidati. La rinuncia di Pugliese e Falci anche alla luce della volontà di Santoro, secondo alcune voci, di far eleggere sua figlia con l’appoggio della Nuova Guardia. O del marito della figlia che già gestisce, tra l’altro la vendita dei biglietti. Fuori dai giochi l’avv Balbini per la sua recente nomina alla presidenza dei Lions. La spaccatura, se non ricucita entro il 16, data delle elzioni, porterebbe ad una clamorosa fuoriuscita di molti esponenti. La parola passa a Santoro.

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