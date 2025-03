Salerno. Vigili, l’ultima trovata di Tringali

In un periodo storico caratterizzato da una percepita mancanza di sicurezza sul territorio, il Comune di Salerno si dedica alla creazione della “polizia turistica”. L’iniziativa è dell’assessore al ramo, Claudio Tringali, che ha organizzato corsi di formazione per gli agenti di polizia municipale di Salerno. I corsi, che inizieranno oggi, saranno curati dalla Scuola regionale di Polizia Locale e si terranno presso il Comando di via dei Carrari. Rivolti a tutti gli agenti di polizia municipale, avranno una cadenza mensile e ogni lezione durerà cinque ore. Al termine di ogni sessione è previsto un esame. Il percorso formativo si concluderà a ottobre e includerà anche lezioni di inglese con docenti madrelingua, per consentire agli agenti di dialogare fluentemente con i numerosi turisti che visitano la città, non solo nei mesi estivi. L’ambizione di Claudio Tringali è trasformare i vigili urbani in perfetti ciceroni, una sorta di info point per i visitatori. Tuttavia, questa iniziativa ha sollevato alcune critiche, considerando che il corpo di polizia municipale fatica già a rispondere alle esigenze della cittadinanza. Certamente, la responsabilità non può essere attribuita agli agenti in servizio. Mentre il personale è insufficiente, il regolamento di polizia municipale è ancora in attesa di approvazione e i controlli interforze sono rimasti bloccati, Tringali si concentra sulla polizia turistica. Una necessità, si potrebbe dire, pensando ai tanti turisti che spesso incontrano difficoltà. Tuttavia, prima di dedicarsi a questa iniziativa, sarebbe forse opportuno portare a termine i progetti ancora in sospeso, a partire dal regolamento, e fornire risposte concrete anche in merito alle progressioni di carriera. Ieri, il congresso cittadino di Forza Italia ha dimostrato che, quando necessario, uomini e mezzi si trovano. L’area del Polo Nautico era infatti circondata da agenti della Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e unità antisommossa. Una presenza significativa che ha sorpreso commercianti e cittadini della zona. Tuttavia, questa stessa presenza, puntualmente, non sembra essere disponibile nelle ore serali. Proprio in una sola notte, Salerno ha registrato un vero e proprio record di furti: oltre cinque.