Salernitana, la corsa salvezza

SALERNO – Il doppio 2-2 tra SudTirol e Carrarese (il pari toscano arrivato al 93’ è firmato Torregrossa) e tra Reggiana e Sampdoria, cristallizza la parte bassa della classifica di serie B, lasciando la Salernitana a 2 punti di distanza dalla salvezza diretta. Delle dieci squadra in lotta per la permanenza in serie B soltanto il Cosenza, ieri travolto nel derby a Catanzaro per 4-0, sembra ormai irrimediabilmente spacciato. Ad otto giornate dalla fine ben otto squadre sono racchiuse in 4 punti, SudTirol (34), Carrarese, Frosinone, Cittadella (tutte a 33), Reggiana, Sampdoria (entrambe a 32), Brescia (31), Mantova e Salernitana (appaiate a 30) si giocheranno verosimilmente la salvezza in questo entusiasmante rush finale del campionato. Alla Salernitana, che parte in una posizione di svantaggio, restano quattro gare in casa ed altrettante fuori. Dopo la sosta all’Arechi ci sarà la sfida contro un Palermo ferito ed in piena lotta per i play off.

CALIGARA E JAROSZYNSKI ANCORA A PARTE Intanto dopo il pareggio ottenuto sabato sera allo stadio San Nicola contro il Bari, ieri mattina la Salernitana è tornata in campo al centro sportivo Mary Rosy per una seduta di allenamento. Lavoro esclusivamente di scarico per chi è stato maggiormente impiegato contro i pugliesi, mentre gli altri si sono allenati regolarmente. Ancora a parte Fabrizio Caligara e Pawel Jaroszynski. Jayden Braaf è rimasto a riposo per i postumi di un attacco influenzale. Assenti i quattro calciatori convocati dalle rispettive nazionali: Dylan Bronn, Luka Lochoshvili, Szymon Włodarczyk e Petar Stojanovic. Tutti e quattro dovrebbero rientrare tra l’inizio e la metà della prossima settimana. In vista della sosta di campionato, mister Breda ha concesso due giorni di riposo al gruppo. La preparazione dei granata riprenderà mercoledì prossimo alle 15, sempre al Mary Rosy.