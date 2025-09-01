Salerno. Via Ligea, Avella attacca Galdi

“ Via Ligea è la porta di ingresso al centro di Salerno. Andrebbe monitorata, controllata, presidiata, invece è lasciata all’abbandono ed all’anarchia. Dimezzata dal cantiere di Porta Ovest, delle due corsie dirette verso il centro una è stabilmente occupata, di fatto diventata l’area di parcheggio di decine e decine di autobus privati, come le foto scattate domenica 31 agosto dimostrano.

In altre città gli ingressi dei bus sono regolamentati in maniera scientifica. Per ogni segmento di attività esistono aree di salita/discesa dei passeggeri e di sosta dei mezzi.

Salerno è invece tra le poche città senza una bus station per i viaggiatori e senza un’area esclusivamente dedicata alla sosta di questi autobus.

Di conseguenza la gestione dell’impattante fenomeno è lasciata alla improvvisazione e, quindi, alla ‘scaltrezza’ degli autisti con notevoli ripercussioni sia sia per i livelli di vivibilità che per le casse comunali. Periodo di Luci d’Artista a parte, durante il quale la presenza dei bus è invece vincolata alle prenotazioni ed ai relativi pagamenti.

I bus sono autorizzati alla sosta in via Ligea? Qui sono effettuati controlli da parte della Polizia Municipale? Esiste un’area destinata esclusivamente alla sosta di questi mezzi?

Le fermate delle autolinee a media/lunga percorrenza disseminate in punti strategici della città (piazza della Concordia e piazza Montepellier in particolare) sono autorizzate?