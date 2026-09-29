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De Luca alla Leopolda? Paghi di tasca sua. Avs attacca
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De Luca alla Leopolda? Paghi di tasca sua. Avs attacca

  • Settembre 29, 2026
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De Luca alla Leopolda? Paghi di tasca sua. Avs attacca

A Salerno, però, l’attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sarà sostenuto il soggiorno fiorentino del sindaco. All’albo pretorio del Comune è stata pubblicata la determina dirigenziale numero 5379/2026, relativa all’impegno di spesa per il servizio di pernottamento del primo cittadino. Nel provvedimento si fa riferimento a una missione istituzionale a Firenze nei giorni 2, 3, 9 e 10 ottobre e alla necessità di assicurare il pernottamento in una struttura alberghiera. La somma impegnata è di 1.200 euro, oltre 32 euro di tassa di soggiorno. La determina, secondo quanto riportato, non specifica nel dettaglio il contenuto degli impegni istituzionali che giustificano la trasferta. Ed è proprio questo il punto sollevato dall’opposizione. Il capogruppo di Avs Franco Massimo Lanocita e il consigliere Rino Avella chiedono chiarimenti sulla natura della missione e contestano l’eventualità che le spese comunali possano essere utilizzate per una partecipazione esclusivamente politica alla Leopolda. «Se così fosse – sostengono Lanocita e Avella – ci troveremmo dinanzi a una violazione della legge in materia di missioni istituzionali». I due consiglieri richiamano l’articolo 84 del Testo unico degli enti locali e la giurisprudenza della Corte dei Conti, sostenendo che il riconoscimento delle spese di missione debba essere collegato a un interesse pubblico dell’ente e non a una scelta personale o politica. er.no.

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