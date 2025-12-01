Salerno. Udc, cordoglio per la morte di Enzo Di Rosario

La comunità dell’Udc di Salerno si stringe attorno alla famiglia di Enzo Di Rosario, storico esponente del partito e figura di riferimento per l’area centrista salernitana, venuto a mancare nelle ultime ore. La notizia ha suscitato profonda commozione nel mondo politico locale e tra quanti, nel corso degli anni, hanno condiviso con lui impegno, valori e passione civile. «La scomparsa di Enzo Di Rosario – dichiara Mario Polichetti, coordinatore provinciale dell’Udc Salerno – rappresenta una perdita enorme per il nostro partito e per l’intera comunità. Enzo era un uomo perbene, un militante autentico, un punto fermo di equilibrio e saggezza. Con lui se ne va un pezzo importante della storia dell’Udc salernitana». Polichetti aggiunge: «Ho avuto l’onore di collaborare con Enzo e di apprezzarne l’umanità, la discrezione e la dedizione sincera alla politica intesa come servizio. La sua eredità morale continuerà a essere un esempio per tutti noi. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il nostro più forte e affettuoso abbraccio». L’Udc provinciale di Salerno esprime dunque cordoglio e vicinanza in questo momento di grande dolore, ricordando Enzo di Rosario come una figura che ha lasciato un segno profondo nella vita politica e sociale del territorio.