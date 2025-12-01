Podio nazionale per il salernitano Corrado Di Stefano

Mercoledí 26 Novembre si sono svolti a Fregene, presso la Sogno del Mare Surf School, i Campionati Italiani di categoria di SUP Wave (Stand Up Paddle sulle onde).

L’atleta Salernitano Corrado Di Stefano, in rappresentanza della Up & SUP Salerno, ha conquistato un prestigioso 3º posto nella categoria Under 18, diventando così ufficialmente il terzo miglior atleta d’Italia U18 nella disciplina SUP Wave.

La competizione si è articolata in battery (“heat”) da 20 minuti, con un percorso progressivo composto da quarti di finale, semifinali e finali. Corrado ha superato con determinazione tutte le fasi eliminatorie, ottenendo l’accesso alla finale e salendo poi sul podio nazionale con un risultato di grande valore.

Cos’è il SUP Wave:

Il SUP Wave è una disciplina del surf praticata con tavola e pagaia, che combina equilibrio, tecnica di lettura dell’onda e manovre dinamiche. L’obiettivo è cavalcare le onde eseguendo manovre fluide e potenti, valutate da una giuria in base a stile, controllo, varietà e intensità delle azioni.

Un risultato importante sia per l’atleta che per la società Up & SUP Salerno, che vede confermato il valore del proprio settore giovanile anche a livello nazionale.