Salerno: tra domenica e lunedì nuovo sbarco di migranti

Riunione in Prefettura programmata per domani alle 9:30 per definire gli ultimi dettagli del nuovo sbarco di migranti in programma tra domenica e lunedì al Porto di Salerno. Al Molo Manfredi arriverà la Geo Barents nave della Ong Medici Senza Frontiere impegnata nelle operazioni di salvataggio in mare, nel Mediterraneo. Ancora non si conosce il numero esatto di migranti ma dovrebbero essere un centinaio. Come di consueto, la macchina organizzativa si è già messa in moto e, con essa, anche quella dell’accoglienza per garantire un approdo sicuro per le persone a bordo.