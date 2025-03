Salerno. Studenti del Severi ospiti a casa Nazareth

di Erika Noschese

Gli studenti del liceo scientifico Severi si sono recati a Casa Nazareth, un’iniziativa fortemente voluta dalla dirigente scolastica Barbara Figliolia per permettere agli alunni di confrontarsi direttamente con la realtà della povertà, mettersi al servizio del prossimo e offrire un contributo prezioso a chi sta vivendo momenti di particolare difficoltà. L’iniziativa, già consolidata lo scorso anno, ha visto molti studenti decidere autonomamente di continuare a frequentare la mensa per i poveri per garantire un aiuto concreto. Presenti anche alcuni docenti che, ieri mattina, hanno accompagnato i ragazzi in una giornata all’insegna della solidarietà. «Abbiamo ritenuto opportuno e necessario portare qui i ragazzi per far loro vedere da vicino cosa rappresenta Casa Nazareth. Abbiamo incontrato don Ciro, che ha parlato ai ragazzi spiegando il progetto. Stiamo cercando di attivare un circuito che consenta agli studenti di venire liberamente a dare una mano nella somministrazione dei pasti. Oggi, i poveri sono tanti, in numero crescente, e don Ciro ci ha raccontato che arrivano a preparare e distribuire pasti per circa ottanta persone», ha spiegato la dirigente Barbara Figliolia. «I ragazzi hanno bisogno di vivere questi momenti e di essere immersi in contesti così significativi, perché sono eccezionali. Devono verificare se gli adulti trasformano in azioni ciò che professano. Don Ciro e i docenti di religione sono qui per questo: educare, prima ancora che istruire», ha aggiunto la preside.