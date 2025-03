Capaccio. Orlotti, l’uomo di Alfieri responsabile della Lega

Da fedelissimo di Franco Alfieri a suo “rivale” politico. Si può riassumere così la storia politica di Giuseppe Orlotti, sindaco di Giungano, nominato Commissario della Lega a Capaccio Paestum. A darne notizia è il Coordinatore provinciale della Lega di Salerno, on. Attilio Pierro. “Di concerto con il coordinatore regionale della Lega, on. Gianpiero Zinzi, ho provveduto a nominare il nuovo commissario per la città di Capaccio Paestum. Giuseppe Orlotti è un amministratore di comprovata esperienza e capacità; a lui abbiamo affidato il compito di organizzare il partito sul territorio per mettere al servizio di tutti i cittadini una filiera istituzionale di primissimo livello. Oggi la Lega è una forza trainante di governo, con i suoi ministri e sottosegretari, e può contare su un gruppo di consiglieri regionali di grande rilevanza in Regione Campania, prima forza di opposizione a De Luca e alla sua gestione salernocentrica – ha detto Pierro – Buon lavoro al nuovo commissario. Ringrazio il suo predecessore per la disponibilità in questi mesi. Oggi il partito della Lega e la sua classe dirigente si rafforzano ulteriormente. Avanti tutta!” conclude in una nota Pierro. Per il sindaco di Giungano, dunque, si apre una nuova fase: nella terra del suo ormai ex fedelissimo, contro quella politica che per anni ha sostenuto nelle varie competizioni elettorali. A onor del vero, Orlotti è vicino alla Lega dal 2024 almeno ma ciò non è bastato a non far votare la nomina di Roberto Antonio Mutalipassi, sindaco di Agropoli, a presidente dell’Unione dei Comuni, in qualità di successore di Franco Alfieri.