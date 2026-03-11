Salerno, soccorritori del 118 aggrediti durante intervento

Personale sanitario del 118, intervenuto per un’emergenza, è stato aggredito – come denunciato dalla pagina social “Nessuno tocchi Ippocrate” – dai presenti sul luogo del soccorso.

L’episodio è avvenuto ieri, a Salerno, intorno alle 11:31, quando la centrale operativa del 118 della città ha attivato l’automedica Salerno Alfa 2 della Croce Bianca per un presunto arresto cardiocircolatorio.

All’arrivo dell’equipe sul posto, però, la situazione è risultata molto tesa. Alcuni presenti, convinti che i soccorritori fossero arrivati in ritardo, hanno iniziato a protestare animatamente contro il personale sanitario. Secondo quanto riferito, il medico e l’autista dell’automedica sarebbero stati spinti e strattonati, fino a essere allontanati con forza dall’abitazione.

Sul posto era già intervenuta anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Cava de’ Tirreni, impegnata nelle manovre di rianimazione su un uomo di 94 anni. La situazione è tornata sotto controllo solo dopo l’arrivo della Polizia di Stato, che è intervenuta per calmare gli animi e ristabilire l’ordine.