Salerno, sequestrato l’ex stabilimento balneare “Arenella”

È scattato il sequestro preventivo per l’ex stabilimento balneare “Arenella” in via Leucosia, sul litorale di Mercatello. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, è stato eseguito dagli agenti della Polizia Municipale.

Gli accertamenti condotti hanno evidenziato gravi condizioni di pericolo per la sicurezza pubblica e privata. L’ex stabilimento, un tempo luogo simbolo delle estati salernitane, si è trasformato in una struttura fatiscente e a rischio crollo. Da tempo, i residenti avevano segnalato il degrado e i potenziali pericoli legati alla stabilità dell’immobile.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura e condotta con la collaborazione della Polizia Municipale, dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ufficio Pubblica Incolumità del Comune, ha rilevato l’assenza di interventi manutentivi obbligatori. I responsabili, nonostante gli obblighi di legge, non avrebbero provveduto alla messa in sicurezza della struttura, aggravando così il rischio per l’incolumità pubblica.