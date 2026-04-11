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Salerno, sentiero da Canalone a San Liberatore una discarica

  • Aprile 11, 2026
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Salerno, sentiero da Canalone a San Liberatore una discarica

La denuncia a Le Cronache di alcuni soci del CAI di Salerno percorrendo il sentiero CAI 120 da zona Canalone a San Liberatore in via Temistocle Marzano hanno rilevato la presenza di discariche di materiali ingombranti e di vario genere.

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