Salerno: Salvini, assassino di Esposito vada in carcere al suo Paese

“Grazie alle Forze dell’Ordine per la rapida cattura di questo assassino. Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani. È ormai urgente che, come propone la Lega da tempo, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città. Nessuna persona perbene può aver paura di avere donne e uomini in divisa ovunque”. Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini in un post su X in merito al fermo di un 26enne cittadino tunisino per l’omicidio del giornalista Luigi ‘Luca’ Esposito.
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