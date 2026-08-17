Da zero a 15 immobili: Mario Sessa accelera con ALTEREGO

Da zero a 15 immobili. Da un progetto nato a Salerno a una presenza che si estende in Costiera Amalfitana. E ora, una nuova fase: portare ALTEREGO nelle principali città italiane. È la traiettoria di ALTEREGO, società di property management fondata da Mario Sessa, che dopo aver costruito il proprio primo portfolio tra Salerno e Costiera Amalfitana prepara l’ingresso a Milano e guarda a un’espansione progressiva sul territorio nazionale. Non una corsa ad accumulare immobili, ma un progetto che punta a replicare un modello. «Siamo partiti da zero. Arrivare a 15 immobili è stato il primo segnale che la direzione fosse quella giusta. Adesso la sfida è molto più grande: vogliamo capire quanto lontano possiamo portare ALTEREGO.» DA UN’IDEA LOCALE A UN PROGETTO NAZIONALE ALTEREGO nasce da un’intuizione di Mario Sessa: applicare agli immobili destinati all’ospitalità un approccio più vicino a quello di un’impresa alberghiera che a quello della semplice gestione di una casa vacanza. Revenue management, pricing dinamico, marketing, posizionamento, distribuzione, gestione dell’ospite e controllo operativo vengono integrati in un unico modello. I primi risultati hanno portato nuovi proprietari. Il portfolio è cresciuto. E dopo Salerno, ALTEREGO ha iniziato a gestire proprietà anche in Costiera Amalfitana. Oggi il passo successivo è Milano. Ma Milano non rappresenta il punto di arrivo. Rappresenta l’inizio della strategia nazionale. MILANO COME PRIMO PASSO DI UNA NUOVA FASE L’ingresso nel mercato milanese avrà per ALTEREGO un significato particolare. Per la prima volta il modello sviluppato in Campania verrà portato in un contesto completamente diverso per domanda, clientela, stagionalità e dinamiche immobiliari. Ed è proprio questa la sfida. «Non vogliamo diventare grandi soltanto nel nostro territorio. Vogliamo costruire un modello capace di funzionare nelle principali destinazioni italiane.» La strategia prevede una crescita progressiva e selettiva. Milano rappresenta il prossimo passo concreto, mentre l’azienda guarda alle principali città e destinazioni turistiche italiane come potenziali mercati per il futuro. NON PIÙ SOLTANTO PROPERTY MANAGEMENT È qui che emerge l’ambizione di Mario Sessa. ALTEREGO non vuole essere percepita semplicemente come una società che gestisce appartamenti per conto dei proprietari. L’obiettivo è costruire un brand dell’hospitality italiana. Un’identità riconoscibile capace di collegare immobili differenti attraverso un unico metodo di gestione, standard qualitativi e una precisa filosofia commerciale. «Il mio obiettivo non è poter dire che ALTEREGO gestisce cento immobili. Voglio che un proprietario, vedendo il nostro nome, sappia esattamente cosa rappresenta.» Per questo la crescita non passa soltanto dalle acquisizioni. Passa dall’organizzazione dell’azienda, dalla tecnologia, dalle persone, dalla standardizzazione dei processi e dalla capacità di mantenere il controllo della qualità anche aumentando il numero delle proprietà. OGNI IMMOBILE HA UN’ALTRA IDENTITÀ Anche il nome ALTEREGO racchiude la filosofia dell’azienda. Un immobile può essere semplicemente messo sul mercato. Oppure può essere ripensato, posizionato e valorizzato fino a esprimere un’identità completamente diversa. Il suo ALTEREGO. «Quando entriamo in una proprietà non vogliamo limitarci a chiederci quanto possa incassare. Vogliamo capire cosa può diventare.» Una visione che mette insieme immobiliare, marketing e hospitality e che ha accompagnato la crescita dei primi 15 immobili. LA SFIDA ADESSO È SCALARE Da zero a 15 significa aver costruito una prima base. Ma Mario Sessa è consapevole che la fase successiva sarà quella decisiva. Perché acquisire immobili e costruire un’azienda scalabile sono due sfide completamente differenti. «Arrivare ai primi 15 è stata una sfida imprenditoriale. Quello che viene adesso è una sfida aziendale: creare una struttura capace di crescere mantenendo la stessa attenzione che avevamo quando gestivamo il primo immobile.» Ed è proprio su questo che ALTEREGO sta lavorando: più organizzazione, più tecnologia, nuovi mercati, ma la stessa filosofia. DA SALERNO ALL’ITALIA Salerno rimane il luogo in cui tutto è cominciato. La Costiera Amalfitana ha rappresentato il primo ampliamento del progetto. Milano sarà il prossimo passo. Poi, progressivamente, le principali città e destinazioni italiane. La strada è ancora lunga e ALTEREGO è una realtà giovane. Ma è proprio questo a rendere interessante la storia. Perché non racconta un’azienda che ha già raggiunto il proprio obiettivo. Racconta un progetto che sta provando a diventare grande. Da zero a 15 immobili è stato il primo capitolo. Il prossimo si scriverà sulla mappa d’Italia.