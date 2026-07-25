Nocera. Camera penale: Mastrogiovanni Presidente

Nocera Inferiore. Cambio al vertici degli avvocati penalisti del foro nocerino: l’assemblea degli iscritti ha infatti votato per i membri del nuovo direttivo eleggendo come presidente Maurizio Mastrogiovanni. A due anni dalle precedenti elezioni, si rinnova quindi il Consiglio Direttivo, sotto la guida dell’avvocato Maurizio Mastrogiovanni, eletto nuovo presidente. Ad affiancarlo per il prossimo biennio il presidente uscente, Nobile Viviano, il segretario Giovanni Ferrentino, Carmelina Maiorino, Fabio Annosi, Raffaele Vitolo e Giuseppe Buongiorno. Eletti anche i componenti del Collegio dei Probi Viri: gli avvocati Rodolfo Viserta, già past-president, Filippo Minardi e Arturo Della Monica. Fitto il programma per gli iscritti proposto da Mastrogiovanni, che prende il testimone da Nobile Viviano in un contesto complesso ed in un momento particolarmente delicato per l’avvocatura e i diritti dei cittadini “È un grande onore, per me e per i colleghi del Consiglio Direttivo, essere stati eletti a rappresentare gli avvocati penalisti del Foro di Nocera Inferiore iscritti alla Camera Penale, un’associazione prestigiosa costituita più di trent’anni fa- ha dichiarato il Presidente Mastrogiovanni- La fiducia espressa dai colleghi sarà sicuramente uno sprone a proseguire, con impegno e dedizione, nel solco di quanto già egregiamente compiuto dai nostri predecessori. Il ruolo del difensore, nell’attuale contesto sociale, è quanto mai importante e centrale posto che il dilagare sui social media di sproloqui deliranti in materie altamente tecniche, quali sono il diritto e la procedura penale, sta ingenerando false e pericolose fascinazioni collettive. È in questo scenario che la funzione del penalista riveste particolare rilevanza nell’offrire un qualificato contributo alla corretta lettura dei disposti normativi disciplinanti i diritti e gli obblighi regolatori del patto sociale, superando le plurime e pericolose errate convinzioni che nel tempo si registrano”, conclude il neo presidente Maurizio Mastrogiovanni..