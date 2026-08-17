Salernitana, oggi anche D’Ursi

di Marco De Martino

SALERNO – La rovinosa caduta in Coppa Italia, all’Arechi contro la matricola Scafatese, ha di fatto accelerato i piano della Salernitana sul mercato. La piazza è già in subbuglio ed il club granata non può permettersi di perdere ulteriormente tempo in vista dell’esordio in campionato, tra una settimana, ancora all’Arechi, ancora in un derby ma stavolta con il Sorrento. E proprio dal club costiero è in arrivo Eugenio D’Ursi, l’attaccante che rimpiazzerà Franco Ferrari, già partito alla volta di Guidonia. L’ex Foggia e Bari sarà questa mattina in città per sostenere le visite mediche presso il Check Up e sottoscrivere il contratto che lo legherà alla Salernitana per i prossimi due anni. Stesso dicasi per Marco Capuano, già a Salerno per la ratifica del contratto annuale con i granata. Il centrale classe 1991 sostituirà Golemic nello scacchiere di Cosmi. Nelle ultime ore, intanto, la Salernitana ha preso anche Mattia Vitale, già a SAlerno da ieri sera. L’ex Frosinone sarà il sostituito di Galo Capomaggio, ieri già a La Spezia per assistere al match di Coppa Italia delle Aquile contro la Torres: quest’oggi firmerà un triennale con i liguri. Il mercato della Salernitana non finisce qui. Faggiano attende l’esito degli esami di Heinz: in caso di ko grave arriverà un altro centrale. Il ds segue anche i centrocampisti del Benevento Maita, Kouan e Talia e non molla Ferraris. Nelle battute finale del mercato potrebbe arrivare un’altra punta: Coda, ma non solo.