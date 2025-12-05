Faggiano: sms di Iervolino per confermare Raffaele - Le Cronache Salernitana
Appalto ascensori tribunale Salerno, a giudizio imputati
Rivolta contro Mastella
Fico, per la Giunta valzer di nomi
  • Dicembre 5, 2025
«Lunedì sera, dopo la sconfitta, Iervolino mi ha scritto per darmi forza e chiedermi di ripartire, riconfermando l’allenatore. Se volete vi mostro gli SMS», ha raccontato Faggiano, sottolineando il sostegno diretto del presidente in una fase particolarmente delicata

