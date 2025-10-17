Salerno ritrova il suo tifo

Irene Sarno

Manca solo l’ufficialità, ma ormai la notizia è certa: dalla prossima trasferta di Latina i tifosi della Salernitana potranno tornare a seguire la propria squadra anche lontano dall’Arechi. Dopo mesi di attesa e sofferenza, la città di Salerno può finalmente sorridere. È un risultato che restituisce entusiasmo, fiducia e orgoglio a una comunità che non ha mai smesso di credere nei valori autentici dello sport e della convivenza civile. Il clima che si respira in città è quello delle grandi occasioni: la Salernitana è capolista in Serie C, la squadra sta regalando emozioni e risultati, e il popolo granata è pronto a riabbracciare i propri colori anche fuori casa. Il vento sembra davvero cambiato: dopo un periodo difficile, Salerno riscopre la sua unità, la sua passione, la sua forza. Dietro questa buona notizia c’è stato un lavoro istituzionale serio, paziente e costante. Un lavoro condotto dal deputato salernitano Pino Bicchielli, che fin dall’inizio ha raccolto la voce e le speranze della città, facendosi interprete delle istanze dei tifosi e della società. È stato lui a presentare formalmente l’istanza al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, instaurando con il Viminale un dialogo costruttivo e rispettoso, fondato sulla fiducia e sulla collaborazione. Un plauso particolare va proprio al Ministro Piantedosi, che ha dimostrato ancora una volta equilibrio, sensibilità e attenzione verso le comunità locali. La decisione che si appresta a prendere — attesa solo di ufficialità — conferma un approccio istituzionale concreto e umano: garantire la sicurezza pubblica, ma anche riconoscere la maturità di una tifoseria che in queste settimane ha dato prova di correttezza, compostezza e senso di responsabilità. Determinante anche la sinergia con il presidente Maurizio Milan, che ha accompagnato questo percorso con la serietà e la misura che lo contraddistinguono. Tra Bicchielli e Milan si è creata una collaborazione leale e proficua, un esempio di come istituzioni e società possano lavorare insieme, ciascuno nel proprio ruolo, per il bene comune e per l’immagine della città. Non è un caso che l’onorevole Bicchielli sia anche tra i fondatori del Club Salernitana Parlamento, luogo simbolico di incontro e di passione sportiva che unisce il tifo al senso delle istituzioni. Il suo impegno, in queste settimane, è stato quello di dimostrare che la politica, quando opera con serietà e amore per il territorio, può essere al servizio della gente e non sopra di essa. Oggi, grazie a questa rete di relazioni istituzionali solide e rispettose, Salerno si prepara a vivere un nuovo capitolo. I tifosi granata torneranno presto a colorare gli stadi italiani, portando con sé il calore, la compostezza e la bellezza del loro tifo, da sempre motivo d’orgoglio per l’intera città. La revoca del divieto non è solo una buona notizia sportiva: è un segnale che racconta una città viva, matura, capace di unirsi attorno alla propria squadra e alle proprie istituzioni. È la dimostrazione che quando il dialogo è sincero e le istituzioni collaborano, le soluzioni arrivano. Da Latina ripartirà non solo la carovana granata, ma anche il sorriso di una città che ha ritrovato fiducia, entusiasmo e consapevolezza. Salerno è pronta a tornare protagonista, dentro e fuori dal campo.